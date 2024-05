O universo geek se entrelaça a uma corrida de carros para a primeira edição geek da história do Red Bull Ladeira Abaixo. Com 40 projetos, os carrinhos são inspirados nos mais marcantes animes, séries, filmes e games. Entre os selecionados, estão duas equipes de Minas Gerais: A Debi Loide, de Belo Horizonte, e a UP - Loucas Aventuras, de Varginha.

A equipe belorizontina homenageará o icônico filme de comédia do ator Jim Carrey, Debi & Loide, enquanto o do interior projetou seu carro baseado na animação da Pixar, Up! Altas Aventuras.

Projeto da equipe Debi Loide, de Belo Horizonte - MG, para o Red Bull Ladeira Abaixo Edição Geek Divulgação/Red Bull Ladeira Abaixo

Além dos mineiros, estão entre os 40 projetos selecionados carros que homenageiam desde clássicos da cultura pop, como a saga de guerra espacial mais famosa do mundo, "Star Wars", até paixões recentes do público geek, como o jogo de construção em cubos queridinhos do público teen.

Edição de 2024

Neste ano, a corrida maluca acontecerá na esquina da Avenida Brigadeiro Luís Antônio com a Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 16 de junho, com entrada gratuita ao público.

O evento será apresentado pelo astro teen Matheus Ueta, que se unirá a personalidades geeks como o streamer Gaules, o creator Flakes Power, a Tribo, a Ilha das Lendas e a FURIA Esports.

Agora, as equipes terão cerca de três meses para construir o projeto apresentado, antes de encararem o desafio final que, além do tempo de descida, também terá como critérios de avaliação a originalidade, a engenhosidade, a criatividade, a conectividade com o tema proposto, entre outros atributos.

Serviço

Red Bull Ladeira Abaixo

16 de junho

A partir das 10h

Avenida Brigadeiro Luís Antônio com a Avenida Paulista

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata