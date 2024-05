No total, 469 municípios foram afetados, 55.813 pessoas continuam desabrigadas e 581.638 foram desalojadas

FOLHAPRESS - A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou na manhã deste domingo (26/5) mais três mortes pelas fortes chuvas no estado, totalizando 169 óbitos.





O número pode aumentar nos próximos dias, já que ainda há 56 desaparecidos. São 806 feridos.

Leia também: Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva neste domingo (26/5)







No total, 469 municípios foram afetados, 55.813 pessoas continuam desabrigadas e 581.638 foram desalojadas.





Conforme o governo gaúcho, 77.639 pessoas foram resgatadas.





A chuva retornou à região metropolitana de Porto Alegre na quinta-feira (23) e fez os moradores reviverem o caos da grande enchente do lago Guaíba, que atingiu o nível de 5,33 m no último dia 2, superando o recorde de 4,76 m de 1941.





O nível do lago continua acima dos 4 m na manhã deste domingo, chegando a 4,13 m às 5h15 no cais Mauá, em Porto Alegre, onde a cota de inundação é de 3 m.





A previsão indica cheia duradoura, com manutenção dos níveis elevados nos próximos dias, segundo o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).





O cenário mostra que os níveis devem oscilar em torno da marca dos 4 m e devem ocorrer elevações em consequência dos ventos e chuvas previstos para a próxima semana.





Situação no RS após chuvas





- 169 mortes

- 56 desaparecidos

- 806 feridos

- 55.813 desabrigados (quem teve a casa destruída e precisa de abrigo do poder público)

- 581.638 desalojados (quem teve que deixar sua casa, temporária ou definitivamente, e não precisa necessariamente de um abrigo público -pode ter ido para casa de parentes, por exemplo)