O médico Leandro Medice, de 41 anos, que morreu em um abrigo no Rio Grande do Sul, era saudável e não possuía histórico de doenças. As informações foram divulgadas pelo marido de Leandro, João Paulo Martins.





“Ele era muito saudável, sempre cuidou da saúde. Nunca teve histórico nenhum de problemas. Eu ainda não consigo acreditar no que aconteceu. Quando me contaram, pensei que fosse brincadeira. Ele foi para ajudar as pessoas e aconteceu essa tragédia”, contou o acupunturista e marido de Leandro, João Paulo Martins, em entrevista ao ao g1.

A suspeita é que o profissional de saúde, que estava em São Leopoldo para ajudar as vítimas das enchentes no estado, tenha tido um mal súbito. Ele foi encontrado morto nesta segunda-feira (13).Nas redes sociais, o médico chegou a publicar um vídeo, no domingo (12), antes de embarcar no Rio Grande do Sul. Nas imagens, ele destaque que esta era sua primeira missão humanitária da carreira. Veja abaixo:







Leandro era formado em fisioterapia e medicina com especialização em cardiologia. Ele chegou a trabalhar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e também como médico intensivista.

O médico, nos últimos anos, se dedicava na própria empresa de estética capitar, em Vila Velha, que possuía com o marido. Os dois estavam juntos há seis anos.