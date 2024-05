Homem foi autuado por agressão e liberado, no Rio de Janeiro

Um morador de rua foi flagrado empurrando uma idosa que caminhava pela rua Gustavo Sampaio, no Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã de sábado (25). A mulher foi agredida após negar dar esmola ao homem. Ele foi detido por agentes do Programa Bairro Presente.

A idosa teve ferimentos na cabeça e se recupera em casa. O agressor foi localizado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, próximo a Praça do Lido.

Ele foi autuado por agressão e liberado.

Há um ano, a aposentada Alair Barbosa, de 72 anos, foi empurrada no calçadão de Copacabana depois de ter o cordão roubado.

Ela morreu no hospital, após ficar internada devido a um traumatismo craniano.