Ninguém acertou os seis números do concurso 2729 da Mega-Sena, sorteados neste sábado (25), e o prêmio acumulou para o próximo concurso. A expectativa é de que o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (28), seja de R$ 75 milhões .

Os números sorteados no Concurso 2729, realizado neste sábado, 25/05/2024, foram:

20 - 27 - 41 - 47 - 53 - 54

Nenhuma aposta acertou os seis números.

59 apostas acertaram 5 números (quina) e ganharam R$ 62.041,66 - três delas foram feitas em Belo Horizonte (MG), uma em Patrocínio (MG) e outra em Poço Fundo (MG).

Outras 3.760 apostas acertaram 4 números e ganharam R$ 1.390,75.



Valor da aposta



A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.

A Mega permite a seleção de até 15 dezenas, que fazem o valor superar R$ 22,5 mil, bem como multiplicam as chances de vitória em cinco mil vezes.

Como jogar pelo site



- Acesse o site Loterias Online

- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. - Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"

- Escolha as dezenas que quer apostar

- Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

- Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito

- Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo



- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

- Após a introdução, faça login ou cadastre-se

- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"

- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

- Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

- Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"

- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking



- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

- Clique em loterias

- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 945 por dia, limitado ao horário limite para fechamento das apostas)

- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 10 por cartela)

- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"

- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"

- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.



Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

