Homem usa barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

A formação de um ciclone extratropical em alto-mar levará chuvas e ventos fortes em algumas partes do Rio Grande do Sul nesta segunda (27/5) e terça-feira (28/5). Além disso, o mar ficará agitado e há risco de ressaca sobre a costa gaúcha. A Defesa Civil do estado orienta que a população não retorne para locais alagados ou inundados e recomenda atenção para quem mora em áreas de encosta ou declive acentuado em razão do risco de deslizamento de terra.

Para esta segunda, a previsão é de chuva e vento fortes acompanhados de descargas elétricas sobre o sul, norte e metade leste do estado gaúcho. No sul, costa doce, vales, nordeste, região metropolitana de Porto Alegre e litoral, os acumulados de chuva variam entre 40 e 60 milímetros por dia. Os ventos sopram de norte/noroeste em torno dos 40 aos 60 km/h.

Na terça-feira, as chuvas pontualmente fortes seguem atuando sobre o litoral gaúcho. Os acumulados variam entre 30 aos 50 mm/dia no sul e leste. Além disso, os ventos de sudoeste/sul ganham força no litoral sul e médio, e na região leste, com rajadas passando dos 60 km/h. Segundo a Defesa Civil, para quarta-feira (29/5), a tendência é que o tempo permaneça instável na faixa leste, com chuviscos/chuva fraca.

O governador Eduardo Leite (PSDB-RS) alertou que os municípios que já estão alagados ou com o sistema de drenagem impactado podem ter transtornos significativos com as chuvas trazidas pelo ciclone extratropical.

"A região leste do estado deve ter um volume de chuvas que segundo a Sala de Situação não vai ser responsável por forte elevação em níveis de rios ou do Guaíba, por exemplo. Mas municípios que já estçao com seus sistemas de drenagem muito impactados, como é o caso de Porto Alegre, podem ter transtornos significativos por conta das chuvas desta segunda e parte da terça-feira", afirmou o governador.

"Municípios como Pelotas, São José do Norte, São Lourenço do Sul e Rio Grande, que já têm a lagoa invadindo várias localidades, podem ter um transtorno maior nesta segunda-feira. Por isso pedimos a todos que, podendo evitar, evitem deslocamentos nas cidades. Estamos com equipes nas ruas, de segurança pública, bombeiros, Defesa Civil, Brigada Militar, buscando dar as contribuições aos municípios para manter as coisas sob controle e atender as pessoas que mais necessitam. Mas é importante contar com o alerta de todos e evitar se expor a riscos desnecessários", emendou Eduardo Leite.