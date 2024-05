Um incêndio de grandes proporções atinge uma loja de vidros no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre, neste domingo (26).





Não há registro de feridos até o momento, informou o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. A loja fica na avenida José Aloísio Filho, na esquina com a rua Ely Leite Urdapilleta.





Ruas do Humaitá estão alagadas pela enchente desde o início de maio.





Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça saindo do local. Segundo os bombeiros, cinco guarnições atendem a ocorrência.

Números da tragédia

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou neste domingo mais três mortes causadas pelas fortes chuvas no estado, totalizando 169 óbitos. O número tende a aumentar nos próximos dias, ainda havendo 56 desaparecidos. São ainda 806 feridos.

No total, 469 municípios foram afetados, 55.813 pessoas continuam desabrigadas e 581.638 foram desalojadas. Conforme o governo gaúcho, 77.711 pessoas foram resgatadas.

O nível do lago Guaíba continuou acima dos 4 m durante o fim de semana. No fim da tarde deste domingo, ele chegou a 4,04 m às 17h15 no cais Mauá, em Porto Alegre, onde a cota de inundação é de 3 m.