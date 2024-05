A igreja que desabou fica em Encantado, no Vale do Taquari. A cidade chegou a ficar embaixo d'água no começo de maio

Uma parede de uma igreja evangélica atingida pelas enchentes em Encantado (RS) desabou neste sábado (25) e feriu dois voluntários, informou a Brigada Militar. Um pastor da igreja e um voluntário de uma cidade próxima se feriram no desabamento. Eles foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu e não correm risco de morte.





O religioso quebrou quatro costelas e a clavícula. Já o outro homem quebrou dentes e teve cortes na boca e na testa. Eles foram encaminhados a um hospital da região para avaliação médica.





Cidade de Encantado, no Vale do Taquari, ficou completamente ilhada no começo de maio. Desde o final de abril, quando começaram as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, mas de 2,3 milhões de pessoas foram afetadas, informou a Defesa Civil do estado na tarde deste domingo (26). Ainda segundo o órgão, 169 pessoas morreram e outras 56 estão desaparecidas.