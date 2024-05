Um vídeo viral causou controvérsia nas redes sociais. Nas imagens uma mulher lidera uma corrida e, bem perto da linha de chegada, seu companheiro libera as duas filhas do casal, que quase atrapalham a mãe a chegar em primeiro lugar. Ela desvia e consegue levar o prêmio. Algumas pessoas condenaram a mãe por ignorar, momentaneamente, as crianças e garantir a primeira posição na corrida, enquanto outras acusam o pai de tentar boicotar a companheira.





A corredora, a personal trainer Luciana Grandi Lourenção, de 37 anos, e o marido, o empresário Pedro Lourenção, de 43 anos, esclareceram a situação e contaram que nenhum dos dois agiu por maldade. A corrida aconteceu no último dia 5, em Presidente Prudente (SP), e se tornou assunto nas redes sociais durante esse fim de semana.



Ao G1, Luciana contou que, apesar de já ter prática nas corridas de rua, não se preparou para aquela competição. Por isso, um dia antes, criou um plano com o marido. "Decidimos levar as meninas para a prova, para que eu pudesse cruzar a linha de chegada com elas. Eu não estava disputando dinheiro, era uma corrida da minha cidade, e seria muito gostoso e legal criar esse momento com as crianças", contou.

Acontece que ela conseguiu ficar em primeiro lugar, mas com a segunda colocada na cola, com distância de menos de 30 segundos. Mas, da posição em que Pedro estava com as meninas, não dava para ver a outra competidora. Foi então que ele decidiu seguir o que havia combinado com a esposa.

Veja: SP inicia campanha de vacinação contra paralisia infantil nesta segunda

"Eu precisava chegar e pronto. Vi as meninas rapidamente, mas não consegui parar: primeiro, porque era uma descida, e eu estava muito concentrada e focada; segundo, porque a minha concorrente estava bem perto de mim. As crianças entenderam e não ficaram aborrecidas. Expliquei para elas que é muito cansativo e difícil correr uma meia-maratona", defendeu a mãe.





O pai ainda apontou que o narrador também não avisou que duas competidoras disputavam a primeira colocação. “Não fiz nada na maldade, nada para atrapalhar”, explicou. O casal ficou consternado com a repercussão nas redes sociais.





Confira: Ciclone no Rio Grande do Sul provoca vento e chuva forte em cidades gaúchas já atingidas pelas cheias



Alguns comentários até sugerem que Luciana ter um amante, já que o vídeo mostra que a corredora abraçou outro homem antes de comemorar com a família. “Aquele careca que aparece no vídeo é meu irmão. Ele correu junto comigo só para me dar apoio e incentivo. 'Freou' um pouco antes da linha de chegada, para 'não roubar meu brilho'. Foi ele quem eu abracei. (...) Tudo foi muito distorcido. As pessoas da internet se acham soberanas, acham que têm poder para crucificar os outros sem ver o contexto da história. Isso é doentio”, lamentou.

"Ficaram me chamando de sabotador. Mas saibam que foi esse 'sabotador' que fez duas ligações para que a Luciana conseguisse participar da corrida, já que as inscrições tinham terminado. Fiz de tudo para ela ir. Aos domingos, quando ela vai treinar, estamos sem a nossa funcionária, e sou eu que fico com as meninas, com o maior prazer", esclareceu o pai.