As unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais possuem mais de 16,7 mil vagas de trabalho, segundo o Painel de Vagas do Sine/MG.

Das 16,756 mil vagas disponíveis, 187 são para pessoas com deficiência.





Dentre as disponíveis, se destacam operador de telemarketing, com 1.371 oportunidades em todo o estado, e alimentador de linha de produção, com 1.165, além de servente de obras, com 757, operador de caixa, com 695, e motorista de caminhão, com 687.





Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tem o Sine como o maior número de vagas. São 3.459 vagas para as pessoas que procuram emprego na cidade. Belo Horizonte fica logo atrás de Uberlândia. O Sine BH Central de Vagas tem 2.697 vagas de emprego.





Para se candidatar, os interessados podem se cadastrar por meio do aplicativo Sine Fácil, disponível em celulares com sistemas operacionais Android e iOS. Outra opção é agendar um atendimento presencial pelo site do governo de Minas.