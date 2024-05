O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) enviou uma equipe de cinco voluntários, dentre eles, engenheiros de minas e geólogos, para Bento Gonçalves (RS), que sofre com desmoronamentos de encostas. O município é um dos 446 que sofrem com as consequências das fortes chuvas que atingiram todo o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

A iniciativa busca apoiar tecnicamente os profissionais locais a adotarem medidas de contingência para evitar novos deslizamentos na cidade. A equipe de profissionais mineiros chegou ao estado no último domingo (12/5), e ainda há previsão de mais um especialista para a próxima quarta-feira (15/5).

De acordo com o Crea-MG, o prefeito da cidade gaúcha, Diogo Segabinazzi, explicou que já há um estudo prévio que detalha a instabilidade das encostas e que a vinda de novos técnicos vai somar esforços no trabalho de prevenção. A ação surgiu para atender ao pedido da prefeitura ao Governo de Minas Gerais.



Diante da grave situação, o Crea-MG recrutou profissionais, que são especialistas em geotecnia - ciência que estuda as reações do solo e das rochas às intervenções humanas - e viabilizou a ida deles até o local.

O presidente do Conselho, Marcos Venícius Gervásio, destaca que a colaboração dos engenheiros é essencial para reestabelecer, minimamente, a infraestrutura necessária para o funcionamento dos serviços essenciais e garantir a volta para casa dos milhares de desabrigados. Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil do estado gaúcho, nesta terça (14/5), às 12h, há 538.545 pessoas desalojadas e 76.884 em abrigos.

Ele ainda enfatiza a parceria do Crea com o estado gaúcho. "O Crea-MG está ao lado do Rio Grande do Sul neste momento difícil e conta com o apoio dos seus profissionais nas iniciativas de reconstrução e recuperação do estado”.

Onde buscar ajuda

Para aumentar o nível de prevenção, as pessoas podem se cadastrar para receber os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.

Também é possível se cadastrar via WhatsApp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando aqui. Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples "Oi". Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual.

Em caso de necessidade de resgate ou assistência durante as enchentes, o cidadão pode pedir ajuda pelos telefones de emergência nos municípios atingidos: Brigada Militar: 190; Corpo de Bombeiros: 193; Defesa Civil estadual: 199.

Veja balanço das enchentes no RS

- Municípios afetados: 446

- Pessoas em abrigos: 76.884

- Desalojados: 538.545

- Afetados: 2.124.203

- Feridos: 806

- Desaparecidos: 124

- Óbitos confirmados: 148

- Pessoas resgatadas: 76.483

- Animais resgatados: 11.002

A Defesa Civil do Estado orienta às pessoas a verificarem se seus nomes constam na lista de desaparecidos. Se constar, a orientação é procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para verificação e regularização dos dados, com a retirada do nome da lista de desaparecidos.

Contribuição financeira

ara contribuir financeiramente de forma segura, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul disponibilizou o pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38) exclusivamente para receber doações. Os valores serão direcionados integralmente às vítimas das enchentes.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata