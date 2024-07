Estão abertas 200 vagas para o curso gratuito de gestão empresarial com ênfase em tecnologia, oferecido pelo Instituto de Oportunidade Social (IOS). Jovens de 15 a 29 anos interessados em uma formação profissional podem se inscrever até 30 de julho pelo site da instituição.

O curso tem duração de até cinco meses e ocorre no formato presencial em Belo Horizonte (clique aqui para se inscrever).





As aulas são realizadas nas unidades da PUC Minas São Gabriel (Rua Walter Ianni, 255, Bairro São Gabriel) e Barreiro (Av. Afonso Vaz de Melo, 1.200, Barreiro). Pessoas com deficiência a partir de 16 anos também podem participar, desde que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio na rede pública.





Além de conteúdos de tecnologia e administração, como pacote Office e operacionalização de sistema de gestão empresarial, a grade do curso inclui conceitos administrativos de gestão e aulas de língua portuguesa e matemática, empregabilidade, cidadania e comportamento. Segundo a superintendente do IOS, Kelly Lopes, o objetivo é garantir preparar os jovens para o mercado de trabalho.





"Todos os nossos cursos contemplam na grade curricular conceitos e práticas de vivência corporativa, que ensinam o aluno a elaborar e-mails e apresentações, participar de reuniões, ter visão de negócio e, até mesmo, desenvolver um produto", afirma.

Segundo o IOS, após formados, os alunos podem participar de um programa de oportunidades que busca vagas de empregos entre as empresas parceiras do instituto durante os três anos anos posteriores à conclusão do estudo.

Serviço:

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata