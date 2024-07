Além de fios, a PM encontrou ferramentas usadas no crime

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (19/7), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois de voltar à mesma obra onde havia furtado fios, minutos antes, e dar de cara com a Polícia Militar (PM). Ele teria a intenção de levar mais cabos.



O suspeito tem 31 anos e foi detido no Bairro Saraiva, na zona sul da cidade.Testemunhas viram quando ele arrombou o padrão de energia da obra para retirar fios. Ele estava de bicicleta e fugiu do local.





Assim que chegaram para registrar o crime, tendo as características do ladrão repassadas por quem viu o arrombamento, os policiais se surpreenderam com o mesmo homem voltando à obra.





Ele não havia percebido a movimentação da viatura e, ao ver os policiais, saiu correndo, em direção à Avenida João Naves de Ávila, mas foi detido pelos militares.

Após a prisão, os policiais conseguiram informações de onde a fiação teria sido escondida. Ele confessou o crime, confirmando que pretendia vender o material para comprar drogas.





Em consulta da ficha policial, os militares ainda descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Não foi informado o motivo da ordem judicial.