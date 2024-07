Uma ex-funcionária da Caixa Econômica Federal foi alvo de operação da Polícia Federal depois de realizar saques fraudulentos e gerar um prejuízo de mais de R$ 200 mil para a instituição financeira em contas da Poupança Social Digital. O cumprimento do mandado de busca e apreensão aconteceu nessa quinta-feira (18/7), em Tocantins, cidade da Zona da Mata Mineira.





As investigações, que tiveram início após denúncia da Caixa, apontaram que uma ex-funcionária terceirizada da agência de Tocantins utilizou indevidamente a senha de três servidoras e realizou um total de 235 comandos de saques fraudulentos, os quais ensejaram um prejuízo de mais de R$ 200 mil, no período de 1º de junho a 31 de agosto de 2023.

As imagens analisadas revelaram que a suspeita foi a responsável pelos saques indevidos. Durante a operação foram apreendidos um celular, um notebook, um pen drive e documentos com anotações de diversos números de CPF.

As contas da Poupança Social Digital recebem recursos de diversos programas sociais do Governo Federal, sendo, portanto, alvo de ações delituosas de diversas associações criminosas. As apurações irão prosseguir com o objetivo de identificar outras contas fraudadas, bem como possíveis integrantes da ação criminosa.