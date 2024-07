BH amanhece fria nesta sexta-feira (19/7) com a segunda menor temperatura do ano

Belo Horizonte registrou, nesta sexta-feira (19/7), a segunda menor temperatura de 2024. Com os termômetros marcando 11ºC no Aeroporto da Pampulha às 6h, na Região de mesmo nome, a sensação térmica chegou a 3,3ºC na Estação Cercadinho, às 7h.

A temperatura mais baixa registrada neste ano em BH foi de 10,4ºC, em 1º/6. Nos dias 5 e 15 de julho, os termômetros também bateram os 11ºC. Além do frio, o clima seco também predomina na capital, com índices de umidade relativa do ar em torno de 25%.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a máxima pode chegar a 28ºC. A elevação das temperaturas ao longo do dia é uma característica típica do inverno chamada amplitude térmica, quando há grande diferença entre as temperaturas mais baixas e mais altas em um mesmo dia.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o inverno deste ano será marcado por temperaturas acima da média comparado ao ano passado. No entanto, a previsão é de que o mês de julho registre mais episódios de frio do que os outros meses da estação.

O cenário é semelhante no restante do estado. Devido a uma massa de ar seco que prevalece sobre a Região Sudeste, o dia será de predomínio de sol com baixos índices de umidade relativa do ar à tarde.

Segundo o Inmet, a ausência de nuvens e a baixa umidade favorecem a formação de geada em pontos isolados no Sul de Minas. Na Zona da Mata, o céu deve ficar parcialmente nublado com névoa úmida. Já no Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce o dia é de céu claro a parcialmente nublado.