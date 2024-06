Primeira noite do inverno, nesta quinta (20/6), será a mais longa do ano; o sol se põe às 17:28 no horário de Brasília

O inverno no Hemisfério Sul começa nesta quinta-feira (20/6) às 17:51 no horário de Brasília. No mesmo dia, ocorre o solstício de inverno, acarretando na noite mais longa do ano. O dia também é o mais curto de 2024, começando às 7h04 e com término às 17h28, quando o sol se põe.

O solstício de inverno possibilita a noite prolongada, pois a luz do Sol terá maior incidência no Hemisfério Norte. Isto é, as estações do ano acontecem devido à inclinação do eixo da Terra em relação ao seu plano de órbita e também à sua translação em torno do sol. O início de cada estação está associado aos solstícios (inverno e verão) e aos equinócios (outono e primavera).

No fenômeno de inverno, o sol atinge a maior distância angular em relação ao plano que passa pela Linha do Equador. Quando a terra atinge este ponto em junho, a radiação solar é menor no Hemisfério Sul. Com menos horas de sol, o dia fica mais curto e a noite, mais longa.

Enquanto isso, o oposto ocorre no Hemisfério Norte. Nesta quinta, o sol atinge o ponto mais alto no céu e a distância máxima em relação aos pontos cardeais leste e oeste, alongando o dia e encurtando a noite.

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), depois da passagem do fenômeno no outono, os dias vão se tornando progressivamente mais curtos até o solstício de inverno. A partir desta sexta-feira (21/6), com o fim da estação, os dias começam a se alongar até encontrar um equilíbrio no equinócio da primavera, em 22 de setembro. Na sequência, a caminhada se volta para o solstício de verão, em 21 de dezembro, quando o Brasil viverá o dia mais longo do ano.