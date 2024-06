Um criminoso morreu durante tentativa de assalto a uma farmácia, na tarde desta quarta-feira (19), em Sulacap, Zona Oeste do Rio. Nenhum funcionário do estabelecimento ficou ferido.





De acordo com a Polícia Militar, um policial militar do Batalhão de Polícia de Choque que estava de folga reagiu ao ver a ação dos bandidos. Outro criminoso envolvido foi detido pelo policial até a chegada de reforço.

A corporação afirmou ainda que os agentes do Batalhão de Bangu foram acionados para ocorrência de roubo a estabelecimento comercial, na Avenida Marechal Fontenelle.





Com o criminoso, os policiais apreenderam uma arma utilizada para render os funcionários da farmácia. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Realengo.