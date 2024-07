Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu 14 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e libertou um homem, vítima de tortura e cárcere privado por criminosos em Guanhães (MG), no Vale do Rio Doce.





Intitulada “Estado Forte”, a operação tem o objetivo de cumprir mandados de prisão em aberto e de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário, contra envolvidos ligados a crimes como tráfico de drogas, homicídios, tortura e organização criminosa.

O homem que estava sendo vítima de tortura e cárcere privado por criminosos disse aos militares ter dívida com traficantes e que estaria marcado para morrer na manhã daquela data.

Além dos 14 indivíduos presos, foram apreendidas quatro armas de fogo, drogas e materiais diversos. A ação aconteceu por meio do 65º Batalhão de Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil. Foram empregados 21 policiais militares e 20 policiais civis.