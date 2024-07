Neusa Sales Teixeira estava com torcicolo quando desapareceu e mantinha a cabeça tombada no ombro direito

Uma idosa de 63 anos diagnosticada com Alzheimer desapareceu há 12 dias em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. Os familiares de Neusa Sales Teixeira afirmam que ela foi vista, pela última vez, no dia 7 de julho em um posto de gasolina na MG-238, quando foi gravada por uma câmera de segurança. O estado de saúde da idosa em relação à doença degenerativa não foi informado.

No momento do desaparecimento, ela usava uma camisa de cor bege listrada, calça moletom azul marinho e tênis, e segurava um copo. Além disso, Neusa estava com torcicolo e mantinha a cabeça tombada para o ombro direito.





O Corpo de Bombeiros (CBMMG) realizou busca com drones na zona rural do município no dia 9 de julho, mas não conseguiu localizar nenhuma pista da idosa. Isabella Azevedo, sobrinha de Neusa, mobilizou amigos e seguidores nas redes sociais para encontrar a tia. “A gente acha que ela pode estar na zona rural, onde essa notícia do desaparecimento ainda não chegou, ou ela pode ter pegado carona com alguém”, afirma.





“Estamos recebendo relatos de outros casos, ou que são incoerentes com a história e as características dela. Peço que averiguem antes de entrar em contato porque estamos muito desesperados”, relata a familiar.





A Polícia Civil (PCMG) informa que apura o desaparecimento, registrado no dia 8 de julho, e orienta a quem tiver informações sobre o paradeiro de Neusa a ligar para o número 0800-2828-197, com sigilo garantido.