Imprudência de motorista de caminhonete causou acidente grave com ciclista

Um ciclista foi parar embaixo de um ônibus após um motorista de caminhonete abrir a porta sem olhar e acertar a vítima. O acidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira (17) em Araxá, cidade do Triângulo Mineiro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ciclista é do sexo masculino e tem 58 anos de idade. Ele foi atingido pela porta da caminhonete e arremessado para debaixo de um ônibus, que passava na faixa mais à esquerda da avenida Dâmaso Drumond.

O homem apresentava traumatismo craniano com hemorragia intensa, além de escoriações por todo o corpo. Foram prestados os primeiros socorros à vítima que foi encaminhada com urgência até a sala de emergências da UPA de Araxá. Toda a equipe médica de plantão foi avisada com antecedência e já aguardava a chegada da unidade de Resgate.

Os motoristas envolvidos no acidente permaneceram no local aguardando a chegada de socorro. A Polícia Civil, Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SETTRANS) estiveram no local.