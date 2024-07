Belo Horizonte amanheceu com friozinho nesta quinta-feira (18/7), mas as temperaturas devem aumentar à tarde. O clima seco também predomina, com índices de umidade relativa do ar em torno de 25% e sem previsão de chuva.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com máxima de 27ºC. A temperatura mais baixa registrada foi de 12ºC, na Região da Pampulha, às 6h. Esta é a quinta menor temperatura registrada na capital em 2024.

Já segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sensação térmica chegou a 4,4ºC na estação Cercadinho, às 5h. No mesmo local, a temperatura mínima registrada foi de 14,9ºC.

O cenário é semelhante no restante do estado. Devido a uma massa de ar seco que prevalece sobre a Região Sudeste, o dia deve ser de céu claro com baixos índices de umidade.

A previsão do Inmet indica que a máxima chegue a 32ºC no Triângulo, Alto Paranaíba e Norte de Minas. Já a temperatura mais baixa registrada nesta quinta foi de 3,5ºC, em Monte Verde, no Sul do estado, às 7h.