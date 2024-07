A comprovação da situação vacinal será obrigatória para estudantes que irão realizar o cadastro e renovação de matrícula na rede municipal de ensino de BH. O decreto foi publicado nesta quinta-feira (18), no Diário Oficial do Município (DOM).



A comprovação será realizada por meio de declaração de vacinação atualizada, padronizada e emitida por profissional de saúde habilitado para avaliar o cartão ou a caderneta de vacina de unidade de saúde da rede do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte (SUS/BH). Serão consideradas as vacinas previstas para cada faixa etária no Calendário Nacional de Vacinação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde (PNI/MS).

Caso o responsável legal da criança ou adolescente não apresente a declaração de vacinação, o aluno estará impossibilitado de realizar o cadastro ou renovar a matrícula, tendo o prazo de 30 dias para apresentar a declaração.

Se o tempo expirar, a instituição de ensino deverá acionar o Programa Saúde na Escola (PSE) para as devidas intervenções para garantir a imunização da criança ou do adolescente e, se necessário, comunicar ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis.

Em decorrência de um possível atestado médico que demonstre a contraindicação da vacinação, o responsável estará dispensado da apresentação de declaração vacinal do aluno.