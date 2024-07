O tradicional Arraiá de Belo Horizonte já está na 45° edição. Neste ano, o evento traz Paula Fernandes, Trio Lampião, Chama Chuva, Concurso Municipal de Quadrilhas e outros nomes, principalmente do forró. O evento começa neste sábado (20/7), e não há necessidade de retirada de ingresso para participar. A festa vai acontecer também no domingo (22/7) e nos dias 27 e 28 de julho, no Mineirinho, a partir das 15h.





No local do evento, será montada a Vila Gastronômica. No espaço serão vendidas comidas típicas juninas. Com isso, os visitantes poderão experimentar as receitas vencedoras do 5º Concurso Prato Junino, criadas por alunos do Centro Universitário UNA, Faculdade Arnaldo, Faculdade Estácio de Sá, Faculdade Promove e Faculdade Senac em Minas, além dos tradicionais pratos dos bares do Mercado Central: Bar da Lora, Bar Mané Doido, Bar Zé da Onça, Bom Grill e Lá no Mercado Café.





O evento também terá um local de descanso e convivência com barraquinhas e brincadeiras típicas e venda de artesanato na Feira da Economia Solidária. A primeira parte do Concurso Municipal de Quadrilhas começa já neste sábado, e nove grupos vão se apresentar.

O domingo fecha o primeiro fim de semana com a apresentação de mais nove grupos.





Confira o cronograma das quadrilhas





Sábado (20/7)





15h30 Quadrilha Infantil Balão Dourado

16h Beija Flor

16h40 Explosão Junina

17h20 Pé de Serra

18h Sangê de Minas

18h40 Pé Rachado

19h20 Feijão Queimado

20h Fogo de Palha

20h40 Pipoca Doce

Domingo (21/7)





15h30 QUADRILHA INFANTIL SOL NASCENTE

16h RENASCER JUNINO

16h40 VACA LOKA

17h20 SEM NOME

18h LUAR DO SERTÃO

18h40 SÃO GERERÊ

19h20 NOVA GERAÇÃO

20h SÃO MATEUS

20h40 ARRIBA A SAIA

Atrações musicais





As apresentações musicais serão divididas em dois palcos: o Coreto e o principal. No sábado, os visitantes poderão prestigiar o show de Paula Fernandes e Trio Lampião. Já no domingo será a vez da dupla Clayton & Romário animarem o público.

Confira a programação completa





Sábado (20/7)





Palco Coreto





16h AULÃO FORRÓ COM PROF. VICTOR CATEDRAL

17h BLACK TRIO

20h TRIO LAMPIÃO





Palco Principal





15h15 DJ VHINNY - PROJETO FORROZIN

18h30 DUDA PAIVA

21h DJ FERNANDINHO - FORRÓ SOUND SYSTEM

21h30 PAULA FERNANDES





Domingo (21/7)





Palco Coreto





16hAULÃO FORRÓ COM PROF. WEDNEY PARANHOS

17hTRIO GANDAIÊRA

20hFURO DE TABOCA





Palco Principal





15h15 - DJ YUGA - PROJETO FORROZIN

18h30 - PEDRO LEITE E ALEMÃO

21h -DJ DEJOTA - FORRÓ SOUND SYSTEM

21h30 - CLAYTON E ROMÁRIO





* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata