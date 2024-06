A 45ª edição do Arraial de Belo Horizonte contará com uma programação diversificada com shows, vila gastronômica e apresentação das quadrilhas. O lançamento da festa aconteceu na manhã desta quinta-feira (27), na Casa do Baile, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, Região da Pampulha.

Neste ano, o evento acontece no Mineirinho, nos dias 20, 21, 27 e 28 de julho. O prefeito Fuad Noman (PSD) destacou a importância de eventos maiores para a capital mineira. “É o maior evento junino do sudeste. BH não é uma cidade das indústrias, mas é uma cidade dos comércios e eventos. Nosso objetivo é fomentar atividades turísticas e eventos que atraiam as pessoas”, ressalta.

A nova presidente da Belotur, Bárbara Menucci falou da responsabilidade de chegar já com a missão de realizar o Arraial de BH, que está completando 45 anos. “Desde minha primeira reunião, fui conhecendo mais de perto esse movimento, entendi quanto o Arraial é especial e me encantando pela festa. Somos um dos maiores festejos juninos do país, reconhecidos pelo Ministério do Turismo”, destaca.

Bárbara conta que a festa terá mais de 30 blitzes juninas, concurso de prato junino e um cortejo que sairá da Pampulha até a Igreja de São Francisco de Assis. Além disso, neste ano, há um recorde de quadrilhas inscritas, sendo 45 grupos. O Arraial começa nos dias 20 e 21, e terá o show de Paula Fernandes e a dupla sertaneja Clayton e Romário. No dia 27 e 28 de julho, é a vez do Trio Forrozão no Coreto e Chama Chuva. Todas as atrações são gratuitas.



Movimentação econômica



A presidente da Belotur diz que a expectativa é que a festa atraia mais de 15 mil pessoas, e o investimento total é de R$ 6 milhões, distribuídos entre a prefeitura e parceiros. Bárbara afirma que neste ano, não terá atração animal. “Este ano o cortejo está mudando de local também, para trazer essa atmosfera para a Pampulha, iniciando no Mineirinho e indo até a Igrejinha da Pampulha”, termina.



O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) Marcelo de Souza diz que o faturamento médio mensal dos comércios e serviços na capital é de R$ 2 bilhões, e espera que durante esse período, o Arraial de Belo Horizonte acrescente entre R$ 100 a 200 milhões no faturamento final.

Marcelo de Souza diz que a festa junina irá movimentar o comércio e serviços da capital mineira. “Vamos apoiar esse e outros eventos, já apoiamos o Carnaval, estamos apoiando o Arraial e vamos apoiar a Stock Car. São estes eventos que trazem a empregabilidade e recolhimento de impostos para a prefeitura, que possa reinvestir na cidade”, afirma.

Além da questão econômica, o presidente da União Junina Mineira ressaltou a importância cultural da festa para a cidade. “As quadrilhas fazem um trabalho sociocultural e tem um efeito causado que é imensurável, não dá para poder colocar na matemática. São 45 grupos que mantêm jovens, adolescentes e famílias inteiras longe da criminalidade. O espetáculo da quadrilha junina é muito mais bonito nos bastidores”, afirma.

Para o presidente da União Junina Mineira Jadison Nantes, o prefeito de BH entregou uma placa em homenagem aos 45 anos do arraial. “Falar de quadrilha e festa junina em BH já foi uma utopia no passado, porque era restrito aos clubes e bailes, mas a coisa começou a tomar gosto e é uma festa que vem crescendo com a gente. Quando resolvemos fazer um evento da cidade tem que ser um evento maiúsculo”, ressalta.

Prefeito entregou uma placa em homenagem aos 45 anos do Arraial de BH Leandro Couri/EM/D.A.Press



Mudança para o Mineirinho



Em relação à mudança para o Mineirinho, o prefeito relembrou que na quadrilha do ano passado, lá na Praça da Estação, ele sentiu o espaço muito apertado. “Temos que aumentar as condições, porque as pessoas têm que vir, conseguir sentar e ver a quadrilha. Encontramos uma nova casa onde tem lugar para todo mundo sentar. Espero que possamos aproveitar muito a festa”, diz.



A mudança se dá por causa das obras na Praça da Estação, que está passando por um processo de revitalização. No local, está sendo feita a manutenção das fontes luminosas interativas, troca de pisos, canaletas e grelhas danificadas, recuperação do paisagismo, além da instalação de bancos e lixeiras pela prefeitura.



A previsão é que a obra seja concluída no segundo semestre de 2024. No total, a PBH diz que serão investidos R$ 8,1 milhões em recursos próprios do município.

Arraial de BH acontecerá no Mineirinho Leandro Couri/EM/D.A.Press



Eventos na capital





Fuad aponta que o Arraial se relaciona com os outros eventos que a prefeitura está promovendo, como a Stock Car, que acontece em agosto. “É mais um evento que vai trazer pessoas para a cidade. Belo Horizonte está aberta para novos eventos. Que as pessoas venham para cá com prazer. É disso que vivemos e precisamos trazer eventos”, afirma.



Apesar da festa só começar em julho, o prefeito diz que o aquecimento já é semana que vem, com as blitz pelas regionais da cidade. ”Não adianta fazer só no Centro, tem que levar para as outras regionais também. É um pedido nosso para que a quadrilha chegasse nas periferias. Belo Horizonte precisa de eventos dessa natureza”, evidencia.