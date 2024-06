A 45ª edição do Arraial de Belo Horizonte contará com uma programação diversificada com shows, vila gastronômica e apresentação das quadrilhas. O lançamento da festa aconteceu na manhã desta quinta-feira (27), na Casa do Baile, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, Região da Pampulha.

Neste ano, o evento acontece no Mineirinho, nos dias 20, 21, 27 e 28 de julho. Confira as imagens: