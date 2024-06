Motorista perdeu o controle da direção quando seguia sentido Parque dos Municípios e bateu contra um poste de iluminação no canteiro central da via pública.

Um homem, ainda não foi identificado, morreu em um acidente de carro no início da manhã desta quinta-feira (27/6), em Guaxupé, no Sul de Minas.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro onde a vítima estava bateu em um poste de luz na Avenida Felipe Elias Zeitune. O motorista do carro foi socorrido para o Pronto Socorro de Guaxupé sem ferimentos graves.





O passageiro teve trauma cranioencefálico e morreu no local do acidente. O condutor do veículo relatou que perdeu o controle do carro quando seguia sentido Parque dos Municípios e bateu contra um poste de iluminação no canteiro central da via pública.





Depois da batida, o carro atravessou o canteiro central e atingiu um outro veículo que seguia no sentido contrário. Os ocupantes do segundo carro não ficaram feridos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal estiveram no local para controle de trânsito e veículos.





A Cemig também foi acionada para providências sobre danos causados no poste de iluminação e reparo na rede.