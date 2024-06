As estações de transferência da Avenida Vilarinho estão sendo interditadas de maneira alternada para evitar transtornos aos passageiros

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) fechou a Estação Quadras do Vilarinho, em Venda Nova, na manhã desta quinta feira (27/6) sem comunicar os usuários do Move. A intervenção começou às 9h, ao fim do horário de pico e que também concentra muita demanda de passageiros.

De acordo com uma agente da BHTRANS que esteve no local, a estação foi interditada para obras no pavimento da faixa onde os ônibus estacionam. O fechamento deve durar pelo menos uma hora.

Essa intervenção não está no cronograma de obras da Avenida Vilarinho. A Estação Quadras do Vilarinho ficou fechada para obras desde o último sábado (22/6), mas foi reaberta na terça-feira (25).

A orientação dos agentes da BHTRANS é para que os passageiros embarquem nas linhas 62 e 64 pelo ponto de ônibus no lado direito da avenida. Quem quer pegar a linha 63 deve embarcar na linha 64 e baldear na Estação Cristiano Guimarães. Já quem vai para o Centro ficou sem opção direta, já que a última estação da Avenida Vilarinho, onde a linha 61 para, Estação Upa Venda Nova, também está interditada.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a PBH. Caso haja algum posicionamento, a matéria será atualizada.