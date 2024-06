As estações de transferência da Avenida Vilarinho estão sendo interditadas de maneira alternada para evitar transtornos aos passageiros

A partir deste sábado (22/6), a Estação Quadras do Vilarinho, no módulo Venda Nova/Centro, ficará fechada devido a obras realizadas ao longo da Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova, em BH. A previsão é que a interdição dure até a próxima terça-feira (25/6).



A orientação da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) é para que os usuários da estação façam o embarque e desembarque nos pontos de ônibus localizados no lado direito na rua. Excepcionalmente, as linhas 62 e 64 atenderão estes pontos. Quem deseja utilizar as linhas 61 ou 63 deve fazer a baldeação na Estação UPA Venda Nova.

Cronograma de fechamento

As estações de transferência do Move ao longo da Avenida Vilarinho estão sendo interditadas em razão de obras feitas para recuperar o pavimento da via. O fechamento de cada estação é realizado de forma alternada para evitar transtornos aos passageiros.

A Estação Minas Caixa, que estava fechada desde segunda-feira (17), foi liberada hoje (21).

Já a Estação UPA Venda Nova será interditada na próxima semana, entre terça-feira (25) e sexta-feira (28), assim que a Estação Quadras do Vilarinho for liberada.