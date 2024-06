O Minascentro e o Arena Hall vão mudar de nome. A BeFly, empresa mineira que atua no turismo de entretenimento e eventos corporativos, firmou contrato para assumir o naming rights (direito de uso do nome no local) das casas. Os dois espaços de eventos de Belo Horizonte passarão a se chamar BeFly Minascentro e BeFly Hall.

A mudança dos nomes foi oficializada em um evento realizado nessa quinta-feira (20/6) no BeFly Hall. A escolha feita pela empresa para compor os nomes tem um significado especial para Marcelo Cohen, CEO da BeFly, que possui raízes em Minas Gerais. A empresa Belvitur, fundada pelo pai do executivo, também tem origem mineira.

Para Cohen, a virada é mais do que uma simples mudança de nome. “BH é um mercado extremamente estratégico, queremos aproveitar essa parceria para trazermos mais entretenimento, ações culturais e esportivas e as principais feiras e congressos para os mineiros. Já atuamos em grandes festivais e eventos, como The Town e Fórmula 1 e escolhemos o Arena Hall para se tornar BeFly Hall, e o Minascentro para tornar-se BeFly Minascentro, porque queremos trazer o melhor da nossa experiência em turismo e eventos para a cidade”.

Administrados pelo Grupo Chevals, os equipamentos são reconhecidos nacionalmente por proporcionar experiências culturais e turísticas, trazendo iniciativas que conectam o público mineiro com outras partes do mundo.

O sócio do grupo, Rômulo Rocha, afirma que a mudança celebra a conexão entre as empresas em um objetivo comum. “Tanto nós, como administradores das duas casas, quanto a BeFly, buscamos o fortalecimento das possibilidades de entretenimento, cultura e negócios numa praça com altíssimo potencial, que é Belo Horizonte".

A expectativa agora, é reunir a expertise e a tradição dos lugares com a marca "para levar experiências ainda mais incríveis ao nosso público”, diz Rocha.

Sobre as casas de eventos

Localizado na Região Centro-Sul, o BeFly Hall é um complexo de eventos e shows com capacidade para até cinco mil pessoas. A casa está sempre presente nos circuitos das maiores turnês que escolhem Belo Horizonte como uma de suas paradas, sendo palco de grandes espetáculos nacionais e internacionais.



Ao longo dos anos, o espaço de shows já carregou dois nomes ligados a patrocinadores. Entre a sua inauguração, em 2003, e 2016, a casa recebeu o nome de Chevrolet Hall.

Entre 2017 e 2020 passou a ser conhecido como Km de Vantagens Hall. Desde 2023, a administração do espaço buscava um novo parceiro que pagasse pelo naming rights.

Já o BeFly Minascentro, é um emblemático cartão postal da cidade e um importante centro de eventos do país. Ele reúne possibilidades que vão do entretenimento às agendas corporativas, tornando-o um concorrido cenário para turnês de artistas famosos, peças teatrais, feiras de comércio e turismo, convenções e eventos corporativos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice