crédito: Divulgação / Sala de Imprensa do Corpo de Bombeiros





No começo da manhã desta sexta-feira (21/6), o Corpo de Bombeiros Militar de Ubá foi acionado para atender a um incêndio em uma fábrica de vassouras no Bairro São Lucas. Os bombeiros combateram as chamas e conseguiram controlar o incêndio após cerca de três horas e meia. Foram utilizados aproximadamente 20 mil litros de água.



Depois de controlar as chamas, os bombeiros começaram o trabalho de rescaldo para evitar que o foco de incêndio retornasse. Não houve registro de vítimas, e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

A perícia técnica foi acionada para investigar o ocorrido. A prefeitura enviou um caminhão-pipa e a Defesa Civil municipal compareceu ao local.





Outro caso

Este é o segundo incêndio em fábrica registrado na cidade em 10 dias. No dia 10 de junho, um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica de colchões e estofados da Paropas , localizada na Rua Luiz Bigonha, 500, no Bairro Lourical. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate às chamas e não houve feridos.

As autoridades continuam a investigar as causas dos incêndios e a tomar medidas preventivas para evitar novos incidentes.