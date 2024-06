O problema no elevador do Edifício Mirafiori, na Rua dos Guajajaras, Centro de BH, teria começado quando o equipamento estava no 14º andar. Na noite dessa quinta-feira (20/6), ele caiu, supostamente por causa da superlotação.







De acordo com o tenente Magalhães, do Corpo de Bombeiros, o técnico e o engenheiro responsável pelo elevador contaram aos militares que o equipamento estava com sobrepeso e desceu do 14° andar até o subsolo com uma velocidade acima do normal. Porém, não em queda livre. Ele teria parado totalmente, no fundo do fosso, que possui molas para amortecer a queda.

A queda teria acontecido quando o técnico foi fazer o nivelamento do elevador. Segundo o tenente, ao tentar realizar o procedimento, o equipamento sofreu uma queda de, aproximadamente, um metro e meio. Dessa vez, o elevador caiu chegando a quicar sobre as molas do fosso. Com essa queda, algumas pessoas se machucaram. Todos foram retirados da cabine sem o nivelamento.





Peritos da Polícia Civil estiveram no local, na manhã desta sexta-feira (21/06), para analisar o elevador. O laudo da perícia é que vai determinar as causas da queda.





Atendimento

O tenente informou que os bombeiros foram acionados por volta das 18h30 de ontem. A primeira equipe a chegar ao local foi informada pelo porteiro do edifício de que todas as vítimas já estavam fora da cabine do elevador e recebiam atendimento no subsolo do prédio. Mas que ambas estavam fora de perigo.

Segundo ele, médicos do Samu fizeram uma triagem e constataram que nove vítimas precisam ser levadas para atendimento médico no hospital. Todas reclamavam de dor na coluna ou em membros inferiores, por terem torcido o pé.





De acordo com o militar, os demais elevadores do prédio funcionam normalmente. Apenas o de número 5 permanece interditado.