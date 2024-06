A Justiça condenou a 18 anos de prisão o homem que matou uma mulher porque ela desistiu de fazer sexo com ele em Varjão de Minas, no Noroeste de Minas Gerais, em 2022. O acusado teria usado um macaco hidráulico para matar a vítima. O julgamento aconteceu na quinta-feira (20/6), no Tribunal do Júri de Patos de Minas.