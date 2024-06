O autor de dois ataques a agências bancárias ocorridos na última quarta-feira (19/6), em Contagem e Betim, foi preso na manhã desta sexta (21/6), depois de repetir o crime: ele arrombou, usando seu carro, um Ford Fusion, a parte de um escritório de advocacia, no Bairro Teresópolis, também de madrugada, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As impressões são de que o autor está passando por um surto psicótico, segundo disseram familiares à polícia.





Foi a partir deste último arrombamento que os policiais militares, comandados pelo sargento Arthuso, conseguiram descobrir a residência do homem, no Bairro São Luiz, também em Betim.

Ao chegarem ao local, segundo o sargento, encontraram o suspeito e o carro, na garagem, com marcas na traseira. Foi dada então voz de prisão. Não houve resistência por parte do suspeito.





E foi ao efetuar a prisão que os policiais tiveram conhecimento, por meio de familiares, de que o suspeito sofre de problemas psicológicos. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão, de Betim.





Ao efetuar essa prisão, está descartada a possibilidade do suspeito ser o autor do arrombamento de uma agência da Drogaria Araújo, na madrugada do mesmo dia.