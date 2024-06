A juíza Marcela Oliveira Decat de Moura, do 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, marcou a data para o julgamento do delegado Rafael de Souza Horácio, acusado de matar o motorista de caminhão reboque Anderson Cândido de Melo, em julho de 2022. O acusado será julgado em 27 de agosto, às 8h30, na Avenida Raja Gabaglia, no Bairro Luxemburgo, Região Centro-Sul de BH.







Em 26 de julho de 2022, o delegado matou o motorista de reboque, na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, durante uma briga de trânsito. A discussão teria começado após o carro em que o delegado estava supostamente ser fechado pelo veículo da vítima.

O delegado então sacou a arma e atirou em direção ao caminhão, acertando a vítima no pescoço. Anderson chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, mas morreu pouco depois de dar entrada no atendimento. Ele foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil.

Anderson era casado, tinha quatro filhos e um neto de cinco anos. Além de motorista, atuava como mecânico.

O delegado do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico da Polícia Civil (Denarc) já havia sido condenado por um crime parecido quando trabalhava na cidade de Alfenas, no Sul de Minas. Na ocasião, ele atirou e matou dois homens que estavam em um carro. Ele foi condenado a cumprir medidas cautelares. Segundo a investigação da época, as vítimas eram suspeitas de tráfico de drogas.