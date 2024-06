Na noite dessa quinta-feira (20/6), um idoso de 80 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após se trancar no próprio carro no Bairro São Pedro, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Segundo testemunhas, o homem havia consumido bebida alcoólica em um bar tradicional da região e, já de noite, entrou no carro para ir embora.



No entanto, o idoso estava embriagado. Ao entrar no veículo, ele tentou dar a partida, mas não conseguiu. Ele acabou cochilando. Quando acordou, estava confuso e percebeu que estava trancado dentro do veículo.

A guarnição dos bombeiros foi chamada para atender a ocorrência. Chegando ao local, os agentes verificaram que o idoso não respondia aos comandos para abrir a porta do carro e permanecia confuso no interior do veículo. Diante da situação, foi necessário o uso de uma ferramenta pé de cabra para forçar a abertura da porta do motorista e acessar a vítima.

A Polícia Militar e o Samu compareceram ao local. A vítima foi encaminhada para um hospital particular, onde passou por exames. O veículo ficou sob a responsabilidade dos familiares do idoso.