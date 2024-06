Com a chegada do inverno, que começou oficialmente nessa quinta-feira (20/6), aumenta a necessidade de cuidados à população de maior vulnerabilidade social devido aos impactos do frio. Por isso, instituições e empresas arrecadam, nesta época do ano, doações de agasalhos e cobertores para distribuir entre os que mais precisam.

O Estado de Minas fez um levantamento dos locais que estão aptos a receber doações no inverno. Confira a lista abaixo.





Serviço Social Autônomo (SSA - Servas)





O Serviço Social Autônomo (SSA-Servas) lançou neste ano mais uma edição da Campanha Calor Humano, para arrecadar roupas e outros itens de inverno para instituições que atendem crianças, idosos, pessoas em situação de rua e famílias em situação de vulnerabilidade social.





Data e horário: Até 30 de agosto, das 8h às 18h





PIX: calorhumano@servas.org.brem





Pontos de entrega:

Sede do Servas

Avenida Cristóvão Colombo, número 683, no Bairro Funcionários, Belo Horizonte

Diamond Mall

Avenida Olegário Maciel, 1.600 - Santo Agostinho, Belo Horizonte

Pátio Savassi

Avenida do Contorno, 6.061 – São Pedro, Belo Horizonte





Unidades Verdemar

• Viçosa – Rua Viçosa, 572 – São Pedro, Belo Horizonte

• Sion – Avenida Nossa Sra. do Carmo, 1.900 – São Pedro, Belo Horizonte

• Buritis – Professor Mário Werneck, 1.500 – Buritis, Belo Horizonte

• Cristina – Rua Viçosa, 572 – São Pedro, Belo Horizonte

• Jardim Canadá – Rua Vancouver, 40 – Jardim Canadá, Nova Lima

• Diamond – Avenida Olegário Maciel, 1.600 – Lourdes, Belo Horizonte

• Raja – Avenida Raja Gabaglia, 3.600 – Estoril, Belo Horizonte

• Cataguases – Rua Paulo Afonso, 720 – Santo Antônio, Belo Horizonte

• Savassi – Avenida do Contorno, 6.061 – São Pedro, Belo Horizonte

• Serra – Rua do Ouro, 195 – Serra, Belo Horizonte

• Pampulha – Avenida Santa Rosa, 846 – São Luiz, Belo Horizonte

• Pátio – Avenida do Contorno, 6.061 – São Pedro, Belo Horizonte

• Castelo – Avenida Pres. Tancredo Neves, 2.700 – Paquetá, Belo Horizonte

• Shopping Woods – Rua Guaicuí, 700 – Luxemburgo, Belo Horizonte

• Cidade Nova – Avenida Cristiano Machado, 2.130 – Cidade Nova, Belo Horizonte

• Prado – Rua Turquesa, 721 – Prado, Belo Horizonte





Unidades Super Nosso

• Shopping Del Rey - Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001, Belo Horizonte

• Lourdes – Rua Gonçalves Dias, 1.979, Lourdes, Belo Horizonte

• Luxemburgo – Avenida Guaicuí, 355, Coração de Jesus, Belo Horizonte

• Cidade Nova - Rua Arthur de Sá, 191, Cidade Nova, Belo Horizonte

• Castelo - Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 1.700, Castelo, Belo Horizonte

• Xua - Rodovia BR-356, 450, Sion, Belo Horizonte

• Vila da Serra - Rua da Paisagem, 480, Vila da Serra, Nova Lima





Grande BH: Preso homem que arrombou portas de duas agências bancárias

Arquidiocese de Belo Horizonte

A Arquidiocese de Belo Horizonte também iniciou sua campanha de doação de cobertores para pessoas em situação de rua. Os itens serão partilhados a partir do trabalho da Pastoral de Rua e da Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida da Arquidiocese de Belo Horizonte.

Data e horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



PIX: (31) 971047831 e Conta corrente: Banco Santander, Ag: 0097, C/C: 13008528-5



Mais informações: (31) 3422-7141

Ponto de entrega: Rua Além Paraíba, 208, Bairro Lagoinha





Assaí Atacadista





O Instituto Assaí, da rede Assaí Atacadista, abre todas as lojas para receber e direcionar doações de roupas, casacos e cobertores. A ação faz parte da campanha “Agasalho a gente compartilha” de 2024.





Data: Até o dia 30 de junho





Pontos de entrega:

Assaí Santa Efigênia

Avenida Francisco Sales, 898, Santa Efigênia

Assaí Minas Shopping

Av. Cristiano Machado, 4000, União

Assaí Belvedere

Rua Maria Luiza Santiago, 110, Belvedere





Saiba mais: Elevador superlotado cai no Centro de BH

Shopping Del Rey

O Shopping Del Rey também se mobilizou e criou uma campanha para arrecadar roupas de frio e outros itens de inverno.





Data e horário: Até 5 de julho durante o horário de funcionamento do shopping

Mais informações: Site shoppingdelrey.com.br ou Whatsapp: (31) 3479-2000.

Ponto de entrega: Balcão do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do Del Rey, no 2º piso do shopping

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa