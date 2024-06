Um fazendeiro de 35 anos foi assassinado com uma facada por um adolescente, de 16, no Povoado Barra do Poldrinho, na zona rural de Montalvânia, no Norte de Minas. Segundo o boletim de ocorrência, na última quarta-feira (19/6), o adolescente invadiu a propriedade do fazendeiro para pescar.

No dia seguinte, ele voltou a invadir a fazenda, sendo flagrado pelo fazendeiro. Os dois começaram a discutir, até o que o fazendeiro sacou uma arma e atirou duas vezes no chão, para assustar o adolescente Em determinado momento da briga, narra o BO, que o fazendeiro pegou o garoto pela gola da camisa e disse: "O próximo tiro vai ser na sua cabeça".

O adolescente, então, pegou uma faca e acertou no peito da vítima, que morreu no local. O garoto fugiu na sequência, sendo encontrado pela Polícia Militar. Segundo o B.O, o adolescente confessou ter esfaqueado a vítima e, por isso, foi apreendido. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.