Endereços no Belvedere, Santo Agostinho e Lourdes lideram o ranking com os imóveis mais caros de BH

As ruas José Ferreira Cascão, no Belvedere; Matias Cardoso, no Santo Agostinho; e Tomaz Gonzaga, no Lourdes, são os endereços com o metro quadrado mais caro de Belo Horizonte. Uma pesquisa feita pela startup Loft, com base em dados do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) da Prefeitura de BH, analisou os preços das unidades vendidas entre abril de 2023 e abril deste ano, considerando os preços de 11 mil apartamentos comercializados.

Nas dez ruas com os maiores preços de apartamentos vendidos, o valor médio é de, ao menos, R$ 2,39 milhões, com área privativa superior a 285 metros quadrados. Os imóveis comercializados na José Ferreira Cascão, em primeiro lugar no ranking, tiveram preço médio de R$ 5,16 milhões. Já na segunda colocada, a Matias Cardoso, a média das transações chegou a R$ 3,2 milhões.

“O levantamento mostra como a localização é fundamental para a definição do preço de um imóvel. As ruas com os maiores preços de imóveis estão basicamente concentradas na zona Centro-sul da cidade”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. "Mas há outros fatores que ajudam a determinar a valorização de um imóvel, como a idade da construção, a oferta de comodidades no condomínio, os índices de segurança, se rua é calma e arborizada, e se ela está próxima de comércios e serviços", completa.

Os preços refletem os valores transacionados, ou seja, o valor efetivamente pago na conclusão da transação imobiliária.

Confira a lista:

(Rua - Bairro - Preço médio da transação - área média dos imóveis vendidos)

Rua José Ferreira Cascão - Belvedere - R$ 5,168,614 - 745 m² Rua Matias Cardoso - Santo Agostinho - R$ 3,218,322 - 352 m² Rua Juvenal Melo Senra - Belvedere - R$ 2,924,787 - 428 m² Rua Vicente Guimarães - Belvedere - R$ 2,906,000 - 388 m² Rua Tomaz Gonzaga - Lourdes - R$ 2,750,946 - 343 m² Rua Maranhão - Funcionários - R$ 2,523,625 - 326 m² Rua Felipe Dos Santos - Santo Agostinho - R$ 2,470,000 - 291 m² Rua São Domingos Do Prata - Santo Antônio - R$ 2,467,995 - 285 m² Rua Cassiporé - Anchieta - R$ 2,443,321 - 308 m² Rua Paracatu - Santo Agostinho - R$ 2,389,420 - 331 m² Rua Rodrigo Otávio Coutinho - Belvedere - R$ 2,331,250 - 365 m² Rua Santa Maria Itabira - Sion - R$ 2,296,667 - 318 m² Rua Alumínio - Serra - R$ 2,092,557 - 269 m² Rua Américo Scotti - Serra - R$ 1,902,600 - 243 m² Rua Santa Rita Durão - Savassi - R$ 1,881,019 - 234 m² Rua Marechal Bitencourt - Gutierrez - R$ 1,864,292 - 288 m² Rua Congonhas - São Pedro - R$ 1,861,209 - 268 m² Rua Odilon Braga - Anchieta - R$ 1,840,225 - 233 m² Rua La Plata - Sion - R$ 1,839,559 - 278 m² Rua Gonçalves Dias - Santo Agostinho - R$ 1,822,276 - 244 m²