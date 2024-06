Passageiros das estações do Move interditadas na Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, estão pagando mais caro para seguir viagem em direção ao Centro. Desde a última segunda-feira (17/6), as três estações de transferência da avenida estão com o funcionamento alterado devido a obras feitas no pavimento da via - juntas, elas atendem cerca de 120 mil passageiros por mês.

Deste sábado (22/6) até a próxima terça-feira (25), a Estação Quadras do Vilarinho se encontrará fechada no sentido Centro. Quando a estação for liberada, a próxima a ser interditada será a Estação UPA Venda Nova, que ficará fechada até a próxima sexta-feira (28).

A orientação da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) é que os passageiros embarquem nas linhas 62 e 64 no ponto de ônibus mais próximo da estação interditada, no lado direito da avenida. Quem deseja utilizar as linhas 61 e 63 deve fazer a baldeação em alguma estação que esteja funcionando.

Quem embarca nas estações vindo dos bairros por alguma linha alimentadora (609, 631, 634, 635, 636, 637, 638, 641, 642) deve ficar atento para não pagar mais caro na hora de usar o Move.

Isso porque, ao passar o cartão no ônibus alimentador e depois em alguma estação da Avenida Vilarinho, a passagem cobrada é de R$ 5,25. Caso o cartão seja utilizado no ônibus alimentador e depois no ônibus Move, a passagem cobrada será de R$ 7,65.





A dica para não pagar a mais é fazer a integração nas estações que estiverem em funcionamento. A Estação Minas Caixa foi liberada ontem e as outras duas estações da avenida vão ser fechadas de maneira intercalada.

A reportagem perguntou a BHTRANS sobre esta cobrança de passagens mais cara com as estações fechadas e aguarda um posicionamento.