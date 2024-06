Um idoso de 64 anos morreu durante um acidente entre duas motos, em Varginha, do Sul de Minas, na noite desta sexta-feira (21/6). Outras duas pessoas ficaram feridas.





A guarnição do Corpo de Bombeiros encontrou no Bairro Nossa Senhora III as três vítimas. Os veículos bateram de frente. A dinâmica do acidente não foi informada. A Polícia Militar esteve no local.





O condutor da moto modelo Titan, cor verde, estava caído e apresentava sinais de parada cardiorrespiratória. A garupa dele, uma mulher de 56 anos, teve ferimentos leves.





Já a terceira vítima, o piloto da segunda motocicleta, de 30 anos, tinha sintomas de trauma crânio encefálico e um corte profundo do rosto.





Os bombeiros realizaram procedimentos de reanimação no idosos e o conduziram a uma Unidade de Pronto Atendimento, mas ele morreu a caminho do hospital. As outras vítimas foram imobilizadas, tratadas e encaminhadas ao Hospital Bom Pastor.