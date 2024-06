Um homem de 75 anos, manobrista de um motel em Belo Horizonte (MG), não só impediu um assalto, na madrugada deste sábado (22/6), como também bateu no ladrão, quebrando um dos braços dele e provocando um sério ferimento na cabeça do criminoso.







Era por volta de 4h30, quando dois homens chegaram numa motocicleta, parando na entrada do Motel Red Love, na Avenida Úrsula Paulino, 385, Bairro Cinquentenário, na zona oeste de Belo Horizonte. Um deles, o garupa, desceu, e disse à atendente que queria um quarto. A porta foi aberta e apenas um deles, o que estava na garupa, entrou e foi direto para o cômodo onde ficava o caixa, apontando uma arma - depois verificou-se se tratar de um simulacro -, e anunciou o assalto.





O manobrista observou tudo e temeu pela integridade da funcionária responsável pelo setor. Ele então se atracou com o ladrão. Depois de dominar o invasor, bateu com a cabeça dele na ponta de uma mesa e em seguida, quebrou um dos braços do bandido.





Depois disso, a funcionária correu até o portão de entrada e questionou o piloto da motocicleta, que disse ser motorista de aplicativo, arrancando a moto e saindo em disparada.





A Polícia Militar foi chamada e o idoso entregou o ladrão aos policiais, que o levaram para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, onde está até o momento, vigiado por um policial militar.