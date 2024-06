De posse da descrição do ladrão, PM fez rastreamento e conseguiu prendê-lo

Um homem que fingia estar pedindo esmola para assaltar a vítima e roubar R$ 700 e um cartão de crédito foi preso. De acordo com a Polícia Militar, Essa foi a tática do suspeito, preso pela Polícia Militar em Barbacena, no Campo das Vertentes.





O assalto, com a tentativa de golpe, ocorreu no Bairro Boa Morte. O ladrão se aproximou de um homem, de 47 anos, que estava em um ponto de ônibus. Ele se aproximou perguntando se poderia lhe dar R$ 2, pois precisava comprar cachaça.





Mas assim que a vítima pegou a carteira, para pegar os R$ 2, foi agredida com um soco na cabeça. O ladrão passou a mão na carteira e fugiu do local.





A vítima chamou a PM e relatou que tinha R$ 700 na carteira, além de um cartão de crédito. Imediatamente, a partir da descrição do ladrão, foi feita uma busca pelo homem, incluindo um alerta disparado nas redes sociais e ne rádio da PM.





O homem foi localizado e preso. Segundo a PM, este não foi o primeiro roubo, com esse golpe, cometido pelo ladrão, que foi levado para a Delegacia de Barbacena.