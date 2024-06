Uma carreta com produtos de limpeza avaliada em R$ 64 mil foi recuperada pela Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (17), em Inhaúma, na Zona Norte do Rio.



De acordo com a corporação, policiais militares da UPP Fazendinha prenderam ainda um criminoso que participou do assalto na Avenida Itaoca. Durante a ação, pelo menos 17 tiros atingiram o para-brisa do veículo.

Leia: advogado é preso com seis quilos de entorpecente em penitenciária

Veja: suspeitos de roubo são baleados em perseguição policial

Por conta da tentativa de roubo, o tráfego chegou a ficar parado na Estrada do Itararé e na Avenida Itaoca. O motorista passa bem.