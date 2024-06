Ladrões fingem ser clientes de motel, rendem funcionário e roubam R$ 13 mil

Bandidos se passaram por clientes e roubaram R$ 13 mil de um motel localizado às margens da BR-356, em Muriaé, na Zona da Mata mineira. O caso aconteceu nessa quinta-feira (13/6). Um funcionário do estabelecimento foi rendido pelos assaltantes.





Após os criminosos fugirem do local, o trabalhador acionou a Polícia Militar. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 37 anos contou que duas pessoas deram entrada no motel em um carro de aplicativo. Cerca de 20 minutos depois, ligaram para a recepção e disseram que a TV do quarto estava com problemas.





Quando chegou no quarto, o funcionário foi rendido e amarrado por dois criminosos encapuzados, que foram até uma sala onde estava o dinheiro do caixa. Eles roubaram cerca de R$ 13 mil em dinheiro e um revólver calibre 38 registrado no nome do proprietário do motel.





Os dois bandidos fugiram do estabelecimento em uma motocicleta, que estava no local. Segundo a polícia, um dos suspeitos foi identificado. Mas, até agora, ninguém foi preso.