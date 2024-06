Após sete meses, a Prefeitura de Varginha reabriu o Memorial do ET de Varginha nesta sexta-feira (14/6). Espaço estava em manutenção para melhoria da estrutura. Segundo a Secretária de Turismo, Rosana Carvalho, a reabertura será marcada por várias novidades que prometem encantar os visitantes, já que o Memorial é uma das grandes atrações turísticas do município.

“Ele é reconhecido como um dos monumentos mais importantes da ufologia no país. O Caso ET de Varginha é considerado o segundo caso ufológico mais relevante do mundo, atraindo turistas de diversas regiões do Brasil e do exterior”, enfatiza Rosana.

Durante o evento, o Padre João Batista, da Paróquia do Rosário, fará uma benção do espaço turístico e serão lançados os selos dos Correios personalizados alusivos ao ET de Varginha e ao Memorial do ET.

O vice-prefeito, Leonardo Ciacci, afirma que o Memorial do ET sempre foi um símbolo de inovação e curiosidade na comunidade. “Com a reabertura, esperamos atrair ainda mais visitantes, fortalecendo nossa cidade como um destino turístico único na região”, destacou Ciacci.

Além disso, será inaugurada a nova iluminação externa do memorial. O interior do prédio também recebeu diversas melhorias e inovações. “Este espaço é fundamental para o turismo ufológico e desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico da cidade. A administração local tem investido continuamente na preservação e melhoria do memorial, reafirmando seu compromisso com a promoção do turismo e a valorização do patrimônio cultural de Varginha”, reforça o prefeito Verdi Lúcio Melo.

Horário de funcionamento do Memorial

- Visitação pública: segunda-feira à domingo (incluindo feriados): 9h às 19h, com a entrada permitida até 18h45.

- Sessões do planetário

- Segunda à sexta: 14h e 18h

- Sábados, domingos e feriados: 10h, 14h, 16h e 18h

O Memorial do ET fica localizado na Rua Maria Paiva Pinto, 105, no bairro Vila Paiva. A entrada é gratuita.