A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de um casal em Bom Repouso, no Sul de Minas. Os corpos de Robson Sérgio da Cunha, de 38 anos, e Endi Avelino Belisário, de 32 anos, foram encontrados dentro da residência do casal, na zona rural, com sinais de violência.

De acordo com a PCMG, as vítimas apresentavam perfurações pelo corpo, provavelmente de objeto cortante, e sinais de agressão na cabeça. Três suspeitos foram identificados, porém estão foragidos.

A equipe da Delegacia de Polícia Civil de Cambuí realiza diligências investigativas para a conclusão do procedimento. No BO, a Polícia Militar citou que um canivete e um cotonete foram apreendidos para análise.



Os corpos foram levados para o IML de Pouso Alegre. Eles serão velados a partir das 21h desta sexta-feira (14/6) no Velório Municipal de Bom Repouso e o sepultamento será no sábado (15/6), às 9h, no Cemitério Municipal da cidade.

Patrão encontra corpos



Quem encontrou o corpo dos dois foi o patrão das vítimas, que foi até o imóvel por volta de 6h desta quinta-feira (13/6), para contratá-los para um dia de serviço na roça. Chegando lá, encontrou os cadáveres no chão, indo até o vizinho para que ele pudesse acionar a polícia.

O patrão ainda confirmou à polícia que o casal era usuário de drogas e que recentemente deu abrigo para três pessoas na residência. A Polícia Civil confirmou que uma dessas pessoas é suspeita do crime e já foi presa anteriormente. Os três seriam da cidade de Bragança Paulista (SP).

Suspeitos fugira para Cambuí e Extrema

A polícia teve acesso a câmeras de segurança de um bar que mostram os suspeitos e as vítimas fazendo uso de bebida alcóolicas no local, no dia do crime, 12 de junho, por volta de 17h. Uma testemunha contou que os suspeitos a procuraram por volta de 23h, para que as levasse para Cambuí, por R$ 400, mas recusou a corrida.

A testemunha ainda disse que um dos homens estava com a mão machucada e o corpo sujo de sangue. Outra informação, confirmada pelo motorista, é que os três suspeitos teriam entrado no ônibus escolar da prefeitura municipal de Bom Repouso, pegando carona até a zona urbana da cidade.

Depois, a polícia confirmou ainda que os homens embarcaram em um ônibus para Cambuí. O motorista do veículo, pertencente à Viação Cambuí, confirmou que os três desceram na cidade e, em seguida, compraram passagem para Extrema.

"Os suspeitos são responsáveis pela venda de drogas no bairro Campo Alegre (zona rural) e a motivação do crime possivelmente tem relação ou com dívidas de drogas das vítimas junto ao autores ou pelo fato de um dos suspeitos e sua esposa terem sido presos recentemente por tráfico de drogas, em virtude de uma denúncia realizada pela vítima Endi", explicou a polícia.

Até o momento ninguém foi preso e qualquer informação pode ser repassada para a PMMG pelos telefones 181 e 190.





*Iago Almeida / Especial ao EM