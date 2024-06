Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por corrupção de menores, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Ele é suspeito de deixar o próprio filho, de 15 anos, cuidando de um bar, situado no Bairro Bom Jesus, enquanto resolvia questões pessoais. O caso aconteceu na última quarta-feira (12/6).

Ao receber uma denúncia anônima, uma equipe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se dirigiu ao bar, onde jovens estariam realizando apostas de jogo do bicho.

Na ocasião, o filho do proprietário do bar, de 15 anos, estaria sozinho e cuidando do estabelecimento.

O pai do adolescente foi conduzido à delegacia de plantão, onde foi ouvido e preso em flagrante delito pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A autoridade policial arbitrou o pagamento de fiança, conforme previsão legal, e o homem foi liberado. "A investigação segue em andamento para completa elucidação do caso", informou a Polícia Civil.