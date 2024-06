Polícia Civil apreendeu carros de luxo do influenciador no Sul de Minas





A Polícia Civil realizou uma operação e fez apreensão de bens de luxo na casa de um influenciador digital de Extrema, no Sul de Minas Gerais. O homem de 29 anos é investigado por praticar jogo de azar, lavagem de capitais, crimes contra a ordem tributária, estelionato e falsidade ideológica.







“Jogo do Tigrinho”. A suspeita é que os jogadores eram enganados e influenciados a apostarem, enquanto o influenciador ostentava uma vida de luxo com o dinheiro arrecadado. Segundo a polícia, ele tem envolvimento no jogo “Fortune’s Tiger”, conhecido como. A suspeita é que os jogadores eram enganados e influenciados a apostarem, enquanto o influenciador ostentava uma vida de luxo com o dinheiro arrecadado.





“As investigações mostraram que o suspeito veicula e difunde o jogo. Com apurações, foi possível identificar que o jovem ostenta elevado estilo de vida, como a utilização de veículos automotores e aquáticos de luxo, viagens, residência em casa localizada em condomínio fechado, entre outros. O investigado justificou seu padrão de vida com ganhos de seu engajamento no aplicativo de rede social Instagram”, explicou a Polícia Civil.





A operação Layering, com mandado de busca e apreensão, aconteceu nesta sexta-feira (14/6). A casa do influenciador fica em um condomínio. No local, foram apreendidos automóveis de luxo, incluindo modelo importado, moto aquática, aparelhos celulares e laptops.

Moto aquática também foi localizada pela PC PCMG

Ainda segundo a polícia, o suspeito está sob medidas restritivas, como deslocamento e contatos, determinado pela Justiça, após pedido do delegado Lucimário Carmo dos Santos.





O crime é uma modalidade de jogo de azar, proliferado na internet e similar ao conhecido como “caça-níquel”.





“Com as análises de computadores apreendidos foi possível encontrar diálogos pelo aplicativo WhatsApp, com pessoas que utilizam dispositivo com código de área da China. Nestas conversas, o investigado negocia recebimento proporcional às perdas dos jogadores virtuais”, disse a PCMG.





O delegado também pediu a quebra dos sigilos fiscal e bancário do investigado. A investigação está em andamento há seis meses e em uma das etapas houve cumprimento de mandados de busca em Guarulhos, interior de São Paulo, em fevereiro deste ano.

Carro de luxo apreendido em condomínio de Extrema PCMG





Na ocasião foram apreendidos aparelhos celulares, encaminhados ao Instituto de Criminalística para possível decodificação da senha de bloqueio de tela. “As investigações continuam com o intuito de identificar outros envolvidos e concluir a autoria do investigado”, encerrou a PC.

Iago Almeida / Especial ao EM