A campanha de vacinação contra a paralisia infantil foi prorrogada em Belo Horizonte e segue até 30 de junho. A medida é uma orientação da Secretaria de Estado de Saúde e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal.







Desde o início da campanha, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vacinou cerca de 25 mil crianças menores de 5 anos. Antes da campanha, entre as crianças menores de 1 ano, a cobertura estava em 68,5%. Agora, o município alcançou 76,6% de cobertura. A meta do Ministério da Saúde é de 95%.





As doses da vacina estão disponíveis nos 152 centros de saúde de Belo Horizonte e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Os endereços e locais de vacinação podem ser verificados no portal da PBH.





Para menores de 1 ano são três doses injetáveis, aos 2, 4 e 6 meses. Já as crianças de 1 a 4 anos que estiverem com esse esquema vacinal completo devem receber a dose oral do imunizante.





Para ser vacinado é preciso apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina.

A poliomielite (paralisia infantil) é causada por um vírus que infecta crianças e adultos e pode provocar a imobilidade ou o enfraquecimento permanente de braços e pernas. O principal fator de risco é a baixa cobertura vacinal, o que torna a imunização uma das medidas mais importantes de prevenção.