Material recuperado pela polícia com trio suspeito de furto em Diamantina e Contagem

Três homens estrangeiros, de 26, 29 e 42 anos, suspeitos de envolvimento em furto à casa de um promotor de Justiça da cidade de Diamantina, Região Central de Minas, foram presos nesse sábado (15/6), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Segundo a Polícia Militar, o trio foi localizado depois que os militares foram acionados por uma mulher, de 39 anos, que teve a casa invadida e diversos objetos furtados na tarde de ontem.

Com imagens de câmeras de segurança da residência, a polícia identificou o carro usado pelos criminosos e constatou que era o mesmo veículo envolvido em um furto ocorrido na última quinta-feira (13/6) na casa de um promotor de Justiça.

Com os dados e a placa do carro Fiat Cronos, a polícia conseguiu localizar e abordar o veículo na Avenida General David Sarnoff, no bairro Parque Industrial, em Contagem.

Durante as buscas no interior do carro, os agentes localizaram diversos produtos semelhantes aos objetos roubados da casa da mulher.

Questionados, os três passageiros deram versões diferentes sobre a procedência do material, se confundiram diversas vezes e não souberam falar do que se trava os objetos. Logo depois, os três homens ficaram em silêncio.

Os três homens, que são do Uruguai e Chile, receberam ordem de prisão. A Polícia Militar ainda recuperou diversos objetos, como perfumes, mochilas e joias, e R$ 2.226 em dinheiro. O carro, que pertence a uma locadora de veículos, foi removido.